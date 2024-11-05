Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя следственного отдела полиции в Харьковской области Сергея Болвинова. По его словам, около восьми лет назад харьковчанин наблюдался у психиатра, последние годы нигде не работал и почти не выходил из дома.

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Харьковчанин угрожал ножом и поджег квартиру

Все началось в парке Саржин Яр в Харькове – там мужчина встретился с одноклассником, а тот пришел с приятелем. Правоохранители рассказали, что этот знакомый и стал первой жертвой

Прямо посреди парка мужчина выхватил нож, набросился и порезал лицо, висок, кисть и бедро. На помощь бросился одноклассник, попытался остановить неадеквата, но получил удар ножом в шею,

– написал Сергей Болвинов.

Охрана парка вызвала "скорую" и полицию, пострадавших отвезли в больницу, а нападавший скрылся. Однако уже через несколько часов правоохранители были у него дома – в полицию также позвонила мать нападавшего.

По квартире с топором он бегал за матерью и угрожал убить. Женщина успела выскочить на улицу, а ее сын забаррикадировался внутри. А потом открыл газ и заявил, что всех взорвет. Газоснабжение перекрыли по всему стояку, с мужчиной начали переговоры через окно – он живет на первом этаже,

– рассказал руководитель следственного отдела полиции в Харьковской области.

Однако мужчина продолжил угрожать ножом – уже правоохранителям. Когда на место происшествия прибыло спецподразделение, нападающий решил ударить ножом самого себя три раза в живот и поджечь квартиру.

К счастью, огонь удалось быстро потушить, а задержанный находится в больнице под охраной. Отмечается, что ему уже сообщили о подозрении в покушении на убийство двух человек.

Подозреваемый говорит – напал с ножом, потому что приятель якобы начал читать его мысли без разрешения,

– объяснил Сергей Болвинов.

Впереди мужчину ждет избрание меры пресечения и психиатрическая экспертиза.