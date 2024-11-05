Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника слідчого відділу поліції в Харківській області Сергія Болвінова. За його словами, близько восьми років тому харків'янин спостерігався у психіатра, останні роки ніде не працював та майже не виходив з дому.

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Харків'янин погрожував ножем та підпалив квартиру

Все почалося в парку Саржин Яр у Харкові – там чоловік зустрівся з однокласником, а той прийшов з приятелем. Правоохоронці розповіли, що цей знайомий і став першою жертвою

Прямо посеред парку чоловік вихопив ножа, накинувся та порізав обличчя, скроню, кисть і стегно. На допомогу кинувся однокласник, спробував зупинити неадеквата, але отримав удар ножем в шию,

– написав Сергій Болвінов.

Охорона парку викликала "швидку" та поліцію, постраждалих відвезли до лікарні, а нападник утік. Однак вже за кілька годин правоохоронці були у нього вдома – до поліції також зателефонувала матір нападника.

По квартирі із сокирою він бігав за матір'ю та погрожував вбити. Жінка встигла вискочити на вулицю, а її син забарикадувався всередині. А потім відкрив газ і заявив, що всіх підірве. Газопостачання перекрили по всьому стояку, з чоловіком почали перемовини через вікно – він мешкає на першому поверсі,

– розповів керівник слідчого відділу поліції в Харківській області.

Однак чоловік продовжив погрожувати ножем – уже правоохоронцям. Коли на місце події прибув спецпідрозділ, нападник вирішив ударити ножем самого себе три рази в живіт і підпалити квартиру.

На щастя, вогонь вдалося швидко загасити, а затриманий перебуває в лікарні під охороною. Зазначається, що йому вже повідомили про підозру в замаху на вбивство двох осіб.

Підозрюваний каже: напав з ножем, тому що приятель нібито почав читати його думки без дозволу,

– пояснив Сергій Болвінов.

Попереду на чоловіка чекає обрання запобіжного заходу та психіатрична експертиза.