Взрывчатки не было

Сообщение о возможном взрыве поступило полицейским в 15:24. За помощью к ним обратился сосед мужчины, который угрожал взорвать подъезд дома.

Читайте также Мужчина подорвался на гранате в Кривом Роге: появилось видео момента взрыва

Всех жильцов подъезда эвакуировали патрульные. В то же время, когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, 46-летний "взрыватель" спал.

Взрывоопасных предметов или веществ в его доме полицейские не обнаружили,

– заявили в полиции.

На место происшествия правоохранители вызвали скорую помощь. Медики отвезли "взрывателя" в Харьковскую областную клиническую психиатрическую больницу №3.

Информацию об инциденте зарегистрировали в едином учете заявлений и сообщений. Все обстоятельства произошедшего выясняют.

В Кривом Роге подорвался мужчина

Через несколько часов после инцидента трагедия случилась возле дома на улице Кармелюка в Кривом Роге. В руках 61-летнего местного жителя подорвалась граната. В результате взрыва пострадал только тот человек.

Известно, что пострадавшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. По данным СМИ, мужчине оторвало ногу.