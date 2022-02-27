В Харькове обезвредили бронированного "Тигра": с него посыпались диверсанты

В Харькове на улице Саперной защитники города обезвредили бронированный внедорожник "Тигр". Из него выбежало более десятка российских диверсантов и побежали по улицам.

По словам свидетелей, когда украинский снайпер попал в одного из российских оккупантов, из "Тигра" выбежало более 10 боевиков. Они побежали в сторону улицы Шевченко, где по состоянию на 14:30 продолжался уличный бой.

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В Харькове продолжается операция по выявлению и ликвидации диверсионных групп в городе.

Обезврежен в Харькове "Тигр" / Фото Суспільного

Обезврежен в Харькове "Тигр" / Фото Суспільного

Обезврежен в Харькове "Тигр" / Фото Суспільного