В Харькове объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие

В Харькове вечером 28 февраля объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать город, начали взрывать подстанции.

Важно Оккупанты попали в подстанцию на Харьковщине: часть домов без света и воды

Добавим, что в Харькове на 5 день вторжения в Украину оккупанты в очередной раз показали свое настоящее лицо. Они обстреляли "Градами" кварталы украинского города, чем убили и покалечили многих невинных людей.

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