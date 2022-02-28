В Харькове объявили воздушную тревогу: немедленно в укрытие
28 февраля 2022 , 23:30Читати новину українською
В Харькове вечером 28 февраля объявили воздушную тревогу. Людей призвали немедленно пройти в укрытие.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать город, начали взрывать подстанции.
Важно Оккупанты попали в подстанцию на Харьковщине: часть домов без света и воды
Добавим, что в Харькове на 5 день вторжения в Украину оккупанты в очередной раз показали свое настоящее лицо. Они обстреляли "Градами" кварталы украинского города, чем убили и покалечили многих невинных людей.
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