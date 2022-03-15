Из-за угрозы очередной атаки российских захватчиков в Харькове снова взвыли сирены. О воздушной тревоге известили 15 марта в 6:57.
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Местных жителей призывают спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.
Если вы услышали сирены, нужно:
- включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;
- взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;
- быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.
Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.
Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео: