Из-за угрозы очередной атаки российских захватчиков в Харькове снова взвыли сирены. О воздушной тревоге известили 15 марта в 6:57.

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Местных жителей призывают спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

Что делать, если услышали звук сирены – смотрите видео: