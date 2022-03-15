Через загрозу чергової атаки російських загарбників у Харкові знову завили сирени. Про повітряну тривогу сповістили 15 березня о 6:57.

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Місцевих жителів закликають спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.

Якщо ви почули сирени, потрібно:

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб чути розпорядження місцевої влади;

взяти медичну аптечку, документи, гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

швидко та без паніки піти до найближчого укриття.

Якщо ви не маєте змоги спуститися в укриття, то можна сховатися вдома. Для цього відійдіть від вікон, ляжте на підлогу у коридорі чи ванній кімнаті, ближче до опорних стін. Мешканцям верхніх поверхів краще спуститись до квартир на нижніх поверхах.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео: