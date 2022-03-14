В Харькове и области воздушная тревога: всем немедленно в укрытие
14 марта 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Российские оккупанты могут нанести очередной удар Харькову и в пределах области. Всем жителям нужно позаботиться о своей безопасности и уйти в укрытие.
Российские оккупанты продолжают бомбардировать Харьков. Они уже нанесли городу большой ущерб, но останавливаться на причиненном не собираются.
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Опасность обстрела
В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Всем немедленно нужно уйти в укрытие. Покидать безопасное место можно лишь после соответствующего сигнала.
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