В Харькове и области воздушная тревога: всем немедленно в укрытие

14 марта 2022 , 11:07
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Источник:

Суспільне Харків

Российские оккупанты могут нанести очередной удар Харькову и в пределах области. Всем жителям нужно позаботиться о своей безопасности и уйти в укрытие.

Российские оккупанты продолжают бомбардировать Харьков. Они уже нанесли городу большой ущерб, но останавливаться на причиненном не собираются.

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Опасность обстрела

В Харькове и области объявлена воздушная тревога. Всем немедленно нужно уйти в укрытие. Покидать безопасное место можно лишь после соответствующего сигнала.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська