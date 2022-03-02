Соответствующая информация стала известна по состоянию ориентировочно на 11:46 2 марта, сообщает 24 канал. Люди стоят, несмотря на то, что в городе могут бить циничные орки ракетами.

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"Страшно, но мы выстоим"

Это Харьков, очереди за бесплатными продуктами. "Страшно, но выстоим", – говорит женщина в очереди,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что продукты постоянно подвозятся.

Люди стоят в очереди за продуктами в Харькове / Фото 24 канал

Как может сопротивляться каждый / Инфографика 24 канала

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