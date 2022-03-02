Відповідну інформацію стало відомо станом орієнтовно на 11:46 2 березня, повідомляє 24 канал. Люди стоять, попри те, що у місті можуть гатити цинічні орки ракетами.

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"Страшно, але ми вистоїмо"

Це Харків, черги за безкоштовними продуктами. "Страшно, але вистоїмо", – кажуть жінка в черзі,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що продукти постійно підвозять.

Люди стоять у черзі за продуктами в Харкові / Фото 24 канал

Як може чинити опір кожен / Інфографіка 24 каналу



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