В Харькове организовали эвакуацию людей: фото и видео с переполненного вокзала

Харьков страдает от российской агрессии, ведь оккупанты обстреливают гражданское население. Людей пытаются эвакуировать из города, чтобы уберечь от трагических последствий. На вокзале скопилось большое количество людей в надежде эвакуироваться из города. Им приходится часами ждать поезда.

Очевидцы рассказывают о 8 смертях в доме

Местные рассказывают о последствиях войны, которую Россия принесла на территорию Украины, сообщает 24 канал. Одна из женщин заявила о разрушении 118-й школы.

Это важно С начала полномасштабного вторжения погибли уже более 2000 мирных украинцев

"Благодарю Володеньку за то, что ты нас сплотил. Те люди, которые считались нам врагами, они сейчас наши друзья", – сказала женщина, которая покидает Харьков вместе с детьми.

Она добавила, что никогда за 30 лет независимости не чувствовала себя чужой в Украине.

Еще одна потерпевшая Лидия рассказала о последствиях обстрелов на Ново-Баварском проспекте. По ее словам, в результате бомбардировки в одном из домов умерло 8 человек. Еще восемь ранены (двое детей).

Эвакуация людей из Харькова / Фото 24 канала (Аня Черненко)

Муж Сергей с маленьким ребенком заявил, что некуда бежать. Он отметил, что его дом не пострадал, однако снаряды прилететь в соседние дома.

По словам Сергея, он ждет поезд в любом направлении, чтобы убежать в более безопасное место.

Другая женщина заявила, что против Украины воюют "пид**асы". Она отметила, что ее друзья из России не верят в то, что российские военные бомбят украинцев. Она пожелала россиянам пережить то, что сейчас происходит в Украине.

Смотрите видео эвакуации с вокзала в Харькове

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