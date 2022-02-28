Российские войска на пятый день войны продолжают цинично обстреливать украинские города – жилые дома, садики, школы, больницы.

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В Харькове предупредили о неразорванных снарядах и бомбах

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что после ежедневных обстрелов мирного населения Харьковщины в жилых кварталах, на дорогах, в домах есть множество взрывоопасных "подарков братьев":

снарядов,

бомб,

мин,

ракет.

Большинство из них не разорвались и опасны для людей.

Обезвреживание боеприпасов

28 февраля бойцы ГСЧС получили от жителей Харьковщины заявки по 169 боеприпасам, 69 из них уже обезвредили. Работы производят 16 пиротехников с привлечением 6 единиц спецтехники.

27 февраля жители региона сообщили о 105 снарядах, все они вывезены и уничтожены.

Внимание! ГСЧС предупреждает: ни в коем случае не нужно трогать такие предметы и оказывать на них какое-либо влияние: доставать, перекатывать, засыпать землей, накрывать чем-либо, нагревать, заливать водой и т.д.

Обстрелы Харькова: коротко

Днем 28 февраля россияне обстреляли Харьков из "Градов". Оккупанты ударили по мирным жителям.

Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил об 11 погибших и десятках раненых.

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