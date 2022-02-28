Российские войска на пятый день войны продолжают цинично обстреливать украинские города – жилые дома, садики, школы, больницы.
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В Харькове предупредили о неразорванных снарядах и бомбах
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что после ежедневных обстрелов мирного населения Харьковщины в жилых кварталах, на дорогах, в домах есть множество взрывоопасных "подарков братьев":
- снарядов,
- бомб,
- мин,
- ракет.
Большинство из них не разорвались и опасны для людей.
Обезвреживание боеприпасов
28 февраля бойцы ГСЧС получили от жителей Харьковщины заявки по 169 боеприпасам, 69 из них уже обезвредили. Работы производят 16 пиротехников с привлечением 6 единиц спецтехники.
27 февраля жители региона сообщили о 105 снарядах, все они вывезены и уничтожены.
Обстрелы Харькова: коротко
Днем 28 февраля россияне обстреляли Харьков из "Градов". Оккупанты ударили по мирным жителям.
Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил об 11 погибших и десятках раненых.
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