Російські війська на п'ятий день війни продовжують цинічно обстрілювати українські міста – житлові будинки, садочки, школи, лікарні.

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У Харкові попередили про нерозірвані снаряди й бомби

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що після щоденних обстрілів мирного населення Харківщини в житлових кварталах, на дорогах, в будинках є безліч вибухонебезпечних "подарунків братів":

  • снарядів,
  • бомб,
  • мін,
  • ракет.

Більшість з них не розірвалися і небезпечні для людей.

Знешкодження боєприпасів

28 лютого бійці ДСНС отримали від жителів Харківщини заявки щодо 169 боєприпасів, 69 із них вже знешкодили. Роботи проводять 16 піротехніків із залученням 6 одиниць спецтехніки.

27 лютого жителі регіону повідомили про 105 снарядів, всі вони вивезені й знищені.

Обстріли Харкова: коротко

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