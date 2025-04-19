Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Что известно о звуке взрыва в Харькове

Около 21:34 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о звуке взрыва в городе. В это время в Харьковской области не была объявлена ​​воздушная тревога, а Воздушные силы не ВСУ не сообщали о ракетной угрозе или движении БпЛА.

Уже через несколько минут Терехов объяснил, что этот звук не был связан с военными действиями.

Звук, который слышали в городе, не связан с военными действиями – сообщает наш ситуационный центр,

– говорится в сообщении.

Других подробностей о звуке, который слышали горожане вечером, мэр Харькова не сообщал.

Напомним, утром 18 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Известно, что в результате атаки почти 120 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них 9 – это дети.