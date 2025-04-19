Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

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Що відомо про звук вибуху в Харкові

Близько 21:34 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про звук вибуху в місті. В цей час в Харківській області не було оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили не ЗСУ не повідомляли про ракетну загрозу або рух БпЛА.

Вже за кілька хвилин Терехов пояснив, що цей звук не був пов'язаний з військовими діями.

Звук, який було чутно у місті, не пов'язаний з військовими діями - повідомляє наш ситуаційний центр,

– йдеться в повідомленні.

Інших подробиць про звук, який чули містяни ввечері, мер Харкова не повідомляв.

Нагадаємо, зранку 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Відомо, що внаслідок атаки майже 120 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них 9 – це діти.