В Харькове просят не выходить из укрытий из-за обстрелов – есть погибшие и раненые
28 февраля 2022 , 14:01Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Харьковчан просят не выходить из своих укрытий из-за вражеских обстрелов "Градами". Сообщается. что в результате нападения есть много пострадавших и погибших.
Харьковчан просят быть максимально внимательными и осторожными.
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Полный текст сообщения:
Харьковчане, из разных районов города поступает информация о погибших и раненых в результате обстрелов. Будьте осторожны! Не выходите на улицы! Пребывайте в укрытиях.
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