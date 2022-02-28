В Харькове просят не выходить из укрытий из-за обстрелов – есть погибшие и раненые

Харьковчан просят не выходить из своих укрытий из-за вражеских обстрелов "Градами". Сообщается. что в результате нападения есть много пострадавших и погибших.

Харьковчан просят быть максимально внимательными и осторожными.

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Полный текст сообщения:

Харьковчане, из разных районов города поступает информация о погибших и раненых в результате обстрелов. Будьте осторожны! Не выходите на улицы! Пребывайте в укрытиях.

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