Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет. Отмечается, что сейчас город ожидает рекомендации от военных и финального согласования по запуску системы.

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Как будет работать новая система оповещения

В Харьковском городском совете сообщили, что новая система позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности, торговых центров, банков и других учреждений.

К примеру, если опасность угрожает Купянску, то сигнал тревоги в Харькове не будет звучать. По словам горсовета, такое распределение будет способствовать более эффективному реагированию на реальные угрозы.

Результаты тестирования передадут военным для анализа. Мы ожидаем согласования на разделение тревог и дальнейшую интеграцию системы в территориальную и государственную системы оповещения. Технически мы полностью готовы,

– рассказал директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

Известно, что новая система имеет несколько источников питания, обеспечена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, которые позволяют конкретизировать тип угрозы для города.