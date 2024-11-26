25 ноября Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова, в результате которого пострадали 23 человека. Среди поврежденных объектов – главный корпус Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на профессора университета Галину Куць.

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Что известно об уцелевшем портрете Сковороды

По информации Галины Куць, в здании было повреждено несколько витражей. В частности, разбились изображения Антона Макаренко и Василия Сухомлинского, тогда как витраж с портретом Григория Сковороды остался невредимым.

Она также отметила, что это не первый случай, когда объекты, связанные со Сковородой, остаются целыми после обстрелов. В июле 2022 года, во время ракетного удара по университету, памятник философу не пострадал, а в мае того же года в Сковородиновке, после разрушения музея, памятник также остался невредимым.

Как-то так обнадёживающе. Такое впечатление, что Сковорода защищает нас,

– добавила профессор.

Обстрел Харькова 25 ноября