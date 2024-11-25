К сожалению, в результате этой атаки на Харьков есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Патрульную полицию Харьковской области.

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Россия атаковала центр Харькова

"Сегодня (25 ноября – 24 Канал) террористы нанесли ракетный удар по самому центру города. К сожалению, есть десятки травмированных, повреждена гражданская инфраструктура, дома, гражданские машины", – сообщили патрульные.

Всего известно о 25 пострадавших людях. Попадание было вблизи плотной жилой застройки.

Полицейские поделились кадрами с бодикамер. На них видно, растерянных и напуганных людей. Некоторым пришлось оказывать домедицинскую помощь.

Полицейские также провели эвакуацию пострадавших, а также помогли людям спастись из заблокированного лифта.

Первые минуты удара по Харькову: смотрите видео