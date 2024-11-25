На жаль, унаслідок цієї атаки на Харків є потерпілі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

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Росія атакувала центр Харкова

"Сьогодні (25 листопада – 24 Канал) терористи завдали ракетного удару по самому середмістю. На жаль, є десятки травмованих, пошкоджено цивільну інфраструктуру, будинки, цивільні автівки", – повідомили патрульні.

Загалом відомо про 25 постраждалих людей. Влучання було поблизу щільної житлової забудови.

Поліцейські поділилися кадрами із бодікамер. На них видно, розгублених та наляканих людей. Декотрим довелося надавати домедичну допомогу.

Поліцейські також провели евакуацію постраждалих, а також допомогли людям врятуватися із заблокованого ліфта.

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