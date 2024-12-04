Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську міську раду. Зазначається, що зараз місто очікує рекомендації від військових та фінального погодження щодо запуску системи.

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Як працюватиме нова система оповіщення

В Харківській міській раді повідомили, що нова система дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу, зокрема, торгових центрів, банків та інших установ.

До прикладу, якщо небезпека загрожує Куп'янську, то сигнал тривоги в Харкові не звучатиме. За словами міськради, такий розподіл сприятиме ефективнішому реагуванню на реальні загрози.

Результати тестування передадуть військовим для аналізу. Ми очікуємо погодження на поділ тривог та подальшу інтеграцію системи до територіальної та державної системи оповіщення. Технічно ми повністю готові,

– розповів директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

Відомо, що нова система має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв'язку та обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста.