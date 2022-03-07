В Харькове работают отделения "Новой почты": люди в очередях за гуманитаркой, – фото

В Харькове работают отделения "Новой почты". Местные жители стоят в огромных очередях, чтобы получить гуманитарную помощь.

Харьковчане стоят в гигантских очередях за гуманитарной помощью – перед одним из отделений собралась как минимум стометровая очередь.

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На "Новой почте" люди могут получить "гуманитарку" – еду, лекарства и другие вещи, для того, чтобы выжить под вражескими обстрелами.

Харьковчане получают гуманитарную помощь / Фото 24 канала

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