В Харькове раздается воздушная тревога: срочно в укрытие
10 марта 2022 , 20:22Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове по состоянию на 20:17 10 марта раздается воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.
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20:17 Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,
– говорится в сообщении.