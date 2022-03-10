В Харькове раздается воздушная тревога: срочно в укрытие

В Харькове по состоянию на 20:17 10 марта раздается воздушная тревога. Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Это правило спасает жизнь.

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20:17 Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,

– говорится в сообщении.

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