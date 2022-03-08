В Харькове раздается воздушная тревога
8 марта 2022 , 21:30Читати новину українською
В Харькове по состоянию на 21:25 8 марта раздается воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Находиться в безопасном месте необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Она спасает жизнь.
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21:25 Воздушная тревога в Харькове – всем в укрытие,
– говорится в сообщении.