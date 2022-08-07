В Харькове после отбоя воздушной тревоги раздаются взрывы
7 августа 2022 , 22:25Читати новину українською
Вечером 7 августа по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги. Сигнал об отбое уже был, но жители Харькова слышат, как раздаются взрывы.
российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова. Даже когда по всей Украине раздался сигнал об отбое опасности, город находится под прицелом врага.
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В Харькове раздаются взрывы