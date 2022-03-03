В Харькове раздаются взрывы: всех просят оставаться в укрытиях
3 марта 2022 , 14:38Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
Российские захватчики продолжают свои циничные атаки на город Харьков. Поэтому местных жителей призывают не выходить из укрытий.
Оккупанты продолжают массированные удары о Харькове. Для безопасности местным жителям нужно оставаться в укрытиях.
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Уже несколько дней русские захватчики наносят разрушительные удары по Харькову. Уже пострадал ряд административных построек и жилых домов.