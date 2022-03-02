В Харькове разгромили одно из элитных подразделений России, – Арестович

Украина 7 день борется с нападением России и уничтожает вражескую армию. Активные бои идут за Харьков, где россияне цинично бросают бомбы на гражданское население.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в Харькове удалось даже уничтожить элитное российское подразделение. Его оккупанты считали одним из лучших, но ошибочно, сообщает 24 канал.

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Наши подразделения в Харькове ходили в контратаки. Во встречных боях разгромили 200 бригаду противника, одно из лучших элитных подразделений России. Поэтому наши воины побеждают в прямых столкновениях на поле боя,

– сказал Арестович.

По его словам, это свидетельствует о профессионализме наших ВСУ. Русские на свою голову разбудили наш казацкий драйв.

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