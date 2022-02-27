В Харькове разгромили колонну бронеавтомобилей оккупантов "Тигр": красноречивое фото

В Харькове наши защитники жестко разгромили колонны российских оккупантов. Речь идет об их бронеавтомобиле "Тигр".

Сообщили хорошую новость утром 27 февраля в телеграмме международного волонтерского сообщества. Впоследствии ее также распространило и командование Воздушных сил ВСУ.

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"Тигры" рычали не долго

Это было подразделение "Тигров" СПН немытой. Однако теперь эта "техническая гордость" армии оккупантов стоит разбитая и с пробитыми колесами.

Особенно радует, что нашим военным удалось добыть трофейный РПГ-30 "Крюк". А это прекрасная возможность сделать так, чтобы кремлевские захватчики умирали от своего же оружия.

Трофейный РПГ из разбитой колонны врага / Фото InformNapalm

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Читайте текст сообщения из телеграма InformNapalm:

Харьков

Разгром колонны бронеавтомобилей "Тигр" подразделений СПН немытой.

В кадре трофейный РПГ-30 "Крюк".