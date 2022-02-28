В Харькове в результате обстрела загорелись 5 автомобилей
28 февраля 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове, в районе Горизонта, в результате вражеских обстрелов загорелся автомобиль. Впоследствии пожар охватил пять мащин.
Поблизости также слышен не один мощный взрыв, сообщали и перебои со связью. Об этом сообщает Суспільне.
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Горят пять машин
Отмечается, что первый автомобиль загорелся в результате вражеских обстрелов Харькова. Впоследствии пламя перекинулось еще на четыре машины. Черный дым от огня вздымается в небо, он виден издалека.