В Харькове слышны взрывы: немедленно в укрытие
13 марта 2022 , 21:46Читати новину українською
Источник:"Суспільне Харків"
Харьковчане сообщают о залпах и взрывах. В частности взрывы хорошо слышны на Нових Будинках и Салтовке.
У сети уже появились первые видео. На одном из них взрывы не только слышны, но и видны. По одному из районов нанесли несколько ударов.
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Позже в сети сообщили, что шумно во всех районах. Просим местных жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.
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