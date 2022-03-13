В Харькове слышны взрывы: немедленно в укрытие

Харьковчане сообщают о залпах и взрывах. В частности взрывы хорошо слышны на Нових Будинках и Салтовке.

У сети уже появились первые видео. На одном из них взрывы не только слышны, но и видны. По одному из районов нанесли несколько ударов.

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Позже в сети сообщили, что шумно во всех районах. Просим местных жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

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