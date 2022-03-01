В Харькове сменили начало комендантского часа: после 16:00 нельзя находиться на улице

В Харькове, который находится под обстрелами российских захватчиков, изменили начало комендантского часа. Теперь он начинается в 16:00 и длится до 6 утра.

В течение этого времени запрещено находиться на улице или пользоваться автомобилем.

К теме В Харькове сбили вражеский самолет, бомбивший город

Жителей города просят быть осмотрительными. Если зазвучит сигнал тревоги – сразу прячьтесь в укрытие. Это может сохранить вам жизнь.

В Харькове, который страдает от обстрелов российских захватчиков, в 16:00 начался комендантский час, который продлится до 06:00 В течение этого времени запрещено находиться на улице или пользоваться автомобилем,

– сообщили в Верховной Раде.

Добавим, что Харьков страдает от обстрелов российских кафиров. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под постоянным обстрелом. Около 15:00, по его словам, по Харькову был нанесен ракетный удар. Оккупанты били по жилому микрорайону.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!