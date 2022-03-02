В Харькове снаряд попал в общежитие для семей военных

Враг нанес авиаудар по Харьковскому национальному университету воздушных сил. Разрушений испытало и общежитие, расположенное неподалеку. Сейчас из-под завалов достают людей.

В соцсетях говорят, что снаряд прилетел именно в общежитие, расположенное между ХНУПС и Харьковским пограничным отрядом. Это было прямое попадание.

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В общежитии еще были люди

Хотя многие семьи уже успели уехать, в общежитии все-таки остались люди. Теперь их из-под завалов извлекают спасатели. Пока неизвестно количество пострадавших.

Советник главы МВД Антон Геращенко отметил, что после авиаудара возник пожар в казармах. Только за сутки в городе возникло 40 пожаров. Нет ни одного такого района, который не пострадал бы от обстрелов врага.

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