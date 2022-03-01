В Харькове снова мощные взрывы: жуткое видео

Поздним вечером в Харькове в который раз за день прозвучали сирены, предупреждающие об авиаударе. Через несколько минут после этого пользователи выложили видео жуткого взрыва.

Сначала на кадрах виден пожар вдали, а затем раздается взрыв. Зарево от пламени закрыло все окно.

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В соцсетях пишут, что горит танковое училище

Мужчина, снимавший видео, больше снять не удалось, ведь из-за опасности автор кадров отошел от окна. Сразу в соцсетях появилась информация, что горит танковое училище.

В учебное заведение попали из истребителя. Мощные взрывы объяснялись тем, что там продолжают детонировать снаряды. Также появилась информация о повреждениях на других локациях: в зданиях выбило окна, также говорят, что на одной из улиц дважды попали снаряды в дом.

Смотрите видео вечерних обстрелов Харькова:

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