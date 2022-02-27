Деталей пока нет, информации о разрушениях и пострадавших тоже.
К теме Харькову удалось отбить атаки: город под флагами Украины
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью расстреляли жилой дом в Харьковском районе Салтовка. В результате погибла пожилая женщина, госпитализировали несколько человек.
Как выглядит разрушенный дом: видео
Напомним, в городе с 26 февраля ввели комендантский час с 18:00 до 6:00. Передвижение по Харькову в это время полностью запрещено.
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