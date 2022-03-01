В Харькове снова слышны взрывы – все в укрытие

В Харькове слышны взрывы – объявлена воздушная тревога. Жителей города просят не выходить из укрытий.

Сообщается, что в Харькове летают самолеты и слышны взрывы.

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Местные жители должны сидеть в укрытии до того, как воздушную тревогу не отменят.

Когда раздаются сирены, нужно сохранять спокойствие и как можно быстрее пройти в укрытия.

Насчитали примерно 5 вражеских самолетов над городом.

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