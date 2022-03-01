В Харькове снова слышны взрывы – все в укрытие
1 марта 2022 , 22:22Читати новину українською
Источник:Суспільне Харків
В Харькове слышны взрывы – объявлена воздушная тревога. Жителей города просят не выходить из укрытий.
Сообщается, что в Харькове летают самолеты и слышны взрывы.
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Местные жители должны сидеть в укрытии до того, как воздушную тревогу не отменят.
Когда раздаются сирены, нужно сохранять спокойствие и как можно быстрее пройти в укрытия.
Насчитали примерно 5 вражеских самолетов над городом.
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