В Харькове снова слышны взрывы – все в укрытие

1 марта 2022 , 22:22
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Источник:

Суспільне Харків

В Харькове слышны взрывы – объявлена воздушная тревога. Жителей города просят не выходить из укрытий.

Сообщается, что в Харькове летают самолеты и слышны взрывы. 

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Местные жители должны сидеть в укрытии до того, как воздушную тревогу не отменят. 

Когда раздаются сирены, нужно сохранять спокойствие и как можно быстрее пройти в укрытия. 

Насчитали примерно 5 вражеских самолетов над городом. 

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Автор: Ярослава Прадід