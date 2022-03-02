В Харькове снова слышны взрывы

Российские оккупанты продолжают безжалостно уничтожать мирных украинцев. Одни из самых жестоких обстрелов продолжаются в Харькове.

Посреди дня 2 марта здесь снова громыхает. Соответствующими доказательствами делятся люди в сети.

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Одним из опасных районов города является Салтовка.

Взрывы в Харькове: смотрите видео

Также есть взрывы в других районах города: смотрите видео

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