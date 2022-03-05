Харьков продолжает находиться под обстрелами российских оккупантов. Враг уничтожает город и целит в жилые районы.

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Новые взрывы

Жители Харькова начали сообщать о новых взрывах и залпах. Звуки снарядов раздаются в районе Северной Салтовки.

В результате атаки загорелась многоэтажка. Корреспонденты Суспільного сообщают о звуках взрывов и вблизи центра города.

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