Харків продовжує перебувати під обстрілами російських окупантів. Ворог знищує місто та цілить у житлові райони.
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Нові вибухи
Жителі Харкова почали повідомляти про нові вибухи та залпи. Звуки снарядів лунають у районі Північної Салтівки.
Внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибуху і поблизу центру міста.
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