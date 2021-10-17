В полицию около 17:00 16 октября позвонила соседка женщины. Она сообщила, что нашла тело погибшей.
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Дома было 5 собак
Инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Полицейские установили личность погибшей. Погибшая и ее дочь держали дома 5 собак бойцовской породы.
Сведения внесли в реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".
Двор погибшей / Фото Нацполиции
Другие трагические случаи с собаками
- В Днепре 13 июня 2021 года ротвейлер покусал мужчину. Пострадавший рассказал, что он вступился за ребенка. В результате его отвезли в больницу с рваными ранами на руках.
- Перед тем в Днепре стая диких собак напала на пожилую женщину. Они ранили ногу пенсионерки.
- В Запорожье 2 августа собака укусила женщину за левую ногу и перегрызла ей сосуд. Медики пытались спасти пострадавшую, но не удалось. Она умерла.
- В Киеве в августе собака набросилась на женщину во время пробежки в Голосеевском лесу. По ее словам, владелица якобы не реагировала, а потом убежала.
- В октябре в Одессе стая бездомных собак набросилась на 8-летнего мальчика. Это произошло во дворе многоэтажки. Как следствие, ребенок получил несколько травм и посетил врача.