В полицию около 17:00 16 октября позвонила соседка женщины. Она сообщила, что нашла тело погибшей.

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Дома было 5 собак

Инцидент произошел в Новобаварском районе Харькова. Полицейские установили личность погибшей. Погибшая и ее дочь держали дома 5 собак бойцовской породы.

Сведения внесли в реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай".



Двор погибшей / Фото Нацполиции

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