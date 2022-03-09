Подробности рассказали в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Всех военнообязанных мужчин и женщин просят явиться в военкоматы.

Обратите внимание Харьков полностью под обороной ВСУ: попыток наступления врага не фиксируют, – председатель ОВА

Там предоставят всю необходимую информацию о местах сбора и порядке призыва в состав бригады ТРО.

В Харькове создается отдельная бригада территориальной обороны города,

– говорится в сообщении.

Военнообязанным нужно иметь с собой:

военный билет (временное удостоверение или другой военно-учетный документ);

паспорт (ID-карту);

ИНН налогоплательщика;

удостоверение водителя;

средства личной гигиены;

теплые вещи (сменные вещи), воду и продукты на сутки.

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