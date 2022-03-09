Деталі розповіли у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Усіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок просять з'явитися до військкоматів.
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Там нададуть усю необхідну інформацію про місця збору та порядок призову до складу бригади ТРО.
У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста,
– мовиться у повідомленні.
Військовозобов'язаним потрібно мати з собою:
- військовий квиток (тимчасове посвідчення, або інший військово-обліковий документ);
- паспорт (ID-карту);
- ІНН платника податків;
- посвідчення водія;
- засоби особистої гігієни;
- теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.
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