Деталі розповіли у Харківському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Усіх військовозобов'язаних чоловіків та жінок просять з'явитися до військкоматів.

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Там нададуть усю необхідну інформацію про місця збору та порядок призову до складу бригади ТРО.

У Харкові створюється окрема бригада територіальної оборони міста,

– мовиться у повідомленні.

Військовозобов'язаним потрібно мати з собою:

військовий квиток (тимчасове посвідчення, або інший військово-обліковий документ);

паспорт (ID-карту);

ІНН платника податків;

посвідчення водія;

засоби особистої гігієни;

теплі речі (змінні речі), воду та харчі на одну добу.

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