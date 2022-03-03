Чтобы найти пропавшего родственника или знакомого, необходимо зайти в @Nadiia_Kharkiv_bot.
Важно Сотрудница СММ ОБСЕ в Украине погибла при обстреле Харькова
В чат-бот нужно отправить информацию из 16 пунктов. Обратите внимание: следует полностью скопировать указанный список вопросов и вставить в строку ввода, после чего заменить вопросы ответами и добавить фото пропавшего.
Информацию нужно отправлять только одним сообщением, не изменяя нумерацию пунктов (если не знаете ответа на определенные пункты, оставляйте их пустыми).
Какую информацию нужно отправить в чат-бот для поиска пропавших близких:
- Ваша фамилия, имя, отчество.
- Кем вам приходится пропавший человек.
- Если вы обращались в полицию – номер заявления.
- Ваш телефон для подключения.
- Фамилия, имя, отчество пропавшего.
- Пол (мужчина или женщина).
- Дата рождения пропавшего лица.
- Номер телефона пропавшего лица.
- Место исчезновения.
- Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался).
- Дата исчезновения.
- Время исчезновения.
- Приметы пропавшего лица.
- Описание одежды пропавшего лица.
- Какие вещи были с собой у пропавшего.
- Дополнительная полезная информация.
Всего в Харьковской области из-за обстрелов погибли уже 34 человека, почти 300 раненых. Но Россия продолжает совершать свои военные преступления против мирных жителей Харьковщины.
По данным ОП, оккупанты в Харькове пытаются продвигаться но понесли катастрофические потери.
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