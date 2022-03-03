Щоб відшукати зниклого родича чи знайомого, необхідно зайти в @Nadiia_Kharkiv_bot.
Важливо Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу Харкова
У чат-бот потрібно надіслати інформацію із 16 пунктів. Зверніть увагу: варто повністю скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у рядок вводу, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.
Інформацію потрібно надсилати виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).
Яку інформацію потрібно надіслати у чат-бот для пошуку зниклих близьких:
- Ваше прізвище, ім’я, по-батькові.
- Ким вам доводиться зникла людина.
- Якщо ви звертались до поліції – номер заяви.
- Ваш телефон для зв’язку.
- Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи.
- Стать (чоловік або жінка).
- Дата народження зниклої особи.
- Номер телефону зниклої особи.
- Місце зникнення.
- Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався).
- Дата зникнення.
- Час зникнення.
- Прикмети зниклої особи.
- Опис одягу зниклої особи.
- Які речі були з собою у зниклої особи.
- Додаткова корисна інформація.
Загалом на Харківщині через обстріли загинули вже 34 людини, майже 300 поранених. Але Росія продовжує здійснювати свої військові злочини проти мирних мешканців Харківщини.
За даними ОП, окупанти у Харкові пробують просуватися, але зазнали катастрофічних втрат.
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