Щоб відшукати зниклого родича чи знайомого, необхідно зайти в @Nadiia_Kharkiv_bot.

Важливо Співробітниця СММ ОБСЄ в Україні загинула під час обстрілу Харкова

У чат-бот потрібно надіслати інформацію із 16 пунктів. Зверніть увагу: варто повністю скопіювати зазначений перелік запитань та вставити у рядок вводу, після чого замінити запитання відповідями і додати фото зниклої особи.

Інформацію потрібно надсилати виключно одним повідомленням, не змінюючи нумерацію пунктів (якщо не знаєте відповіді на певні пункти, залишайте їх порожніми).

Яку інформацію потрібно надіслати у чат-бот для пошуку зниклих близьких:

Ваше прізвище, ім’я, по-батькові. Ким вам доводиться зникла людина. Якщо ви звертались до поліції – номер заяви. Ваш телефон для зв’язку. Прізвище, ім’я, по-батькові зниклої особи. Стать (чоловік або жінка). Дата народження зниклої особи. Номер телефону зниклої особи. Місце зникнення. Опис обставин зникнення (куди направлявся, звідки повертався). Дата зникнення. Час зникнення. Прикмети зниклої особи. Опис одягу зниклої особи. Які речі були з собою у зниклої особи. Додаткова корисна інформація.

Загалом на Харківщині через обстріли загинули вже 34 людини, майже 300 поранених. Але Росія продовжує здійснювати свої військові злочини проти мирних мешканців Харківщини.

За даними ОП, окупанти у Харкові пробують просуватися, але зазнали катастрофічних втрат.

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