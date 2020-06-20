В Харькове в ночь на 20 июня сожгли автомобиль Татьяны Коряк – блогера, чемпионки Украины по фитнес-бикини и участницы телепроекта "Супермама". Злоумышленника полиция уже задержала. Сама потерпевшая говорит, что это месть за ее позицию.

Авто Коряк подожгли ночью

Авто Коряк подожгли ночью на проспекте Победы, пламя перекинулось на соседнюю машину. О преступлении сообщила сама потерпевшая в соцсетях, информирует 24 канал.

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Дегенерат, который совершил поджог, потерял телефон и так обгорел, что в ближайшем саду нашли его одежду и куски обожженной кожи,

– написала Коряк.

Злоумышленника быстро задержали

Злоумышленника на самом деле быстро задержали. Как сообщили в Нацполиции, им оказался 32-летний местный житель. Сейчас полиция выясняет обстоятельства преступления, открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.



Сгорело не только авто Коряк, но и другой автомобиль / Фото Нацполиции



Поджог совершили ночью 20 мая / Фото Нацполиции



32-летнего поджигателя задержали / Фото Нацполиции

Скандал с Коряк и пластической операцией ее подруги

Недавно Татьяна Коряк публично в соцсетях поддержала свою подругу Юлию Горскую.

Горская стала известной после неудачной пластики груди, о деталях она сообщила в своем инстаграме.

Горскую оперировали в Клинике пластической косметической хирургии в Полтаве.

Коряк рассказала, что ее подруга в течение трех месяцев не могла отойти от последствий операции – раны гноились и не заживали. Врачи, в то же время только советовали подождать.

Сама Горская отмечает, что из-за проблем после операции она была вынуждена пойти на новое оперативное вмешательство.

После поджога авто Коряк, Горская сообщила, что боится за свою жизнь.

Юлия Горская комментирует поджог авто Татьяны Коряк: