Сообщение о пожаре в частном жилищном секторе Шевченковского района поступило в 10:26. На место инцидента отправились 8 пожарных автоцистерн и около 40 спасателей.

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Возгорание вызвали вражеские обстрелы. Горели сразу три частных жилых дома, а также – дворовые застройки и гаражи. Общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров,

говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 11:56. Ликвидировать – в 14:10.

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