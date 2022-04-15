Россияне били из артиллерии

Игорь Терехов сообщил об очередном обстреле, который совершили российские оккупанты. По его словам, агрессор снова обстрелял гражданскую инфраструктуру.

К теме Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел издевательств, которые сейчас причиняет ему Россия, – Зеленский

Сообщается, что российские военные вели обстрел из артиллерии. Своим огнем враг накрыл Саржин Яр и жилой микрорайон Харькова.

Только что был очередной обстрел. Вражеская артиллерия попала в излюбленное место харьковчан для отдыха – Саржин Яр. Также нанесен ущерб жилым домам, жилому микрорайону,

– сказал Терехов.

Жертвами России в Харьковской области стали более 500 человек

По данным Харьковской ОВА, по состоянию на 14 апреля в результате вторжения России погибли 503 мирных жителя области. Среди погибших – 24 ребенка.

Российские военные 14 апреля ударили по гражданским автобусам возле населенного пункта Борова. В результате обстрела семь человек погибли.

В Генштабе ВСУ заявили, что Россия не может захватить Харьков. Поэтому оккупанты решили уничтожить город.

Стоит внимания – "Путин не покидает Харьков": какая ситуация в городе 14 апреля: смотрите видео