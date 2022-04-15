Росіяни гатили з артилерії

Ігор Терехов повідомив про черговий обстріл, які здійснили російські окупанти. За його словами, агресор знову обстріляв цивільну інфраструктуру.

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Повідомляється, що російські військові вели обстріл з артилерії. Своїм вогнем ворог накрив Саржин Яр та житловий мікрорайон Харкова.

Щойно був черговий обстріл. Ворожа артилерія потрапила улюблене місце харків'ян для відпочинку – Саржин Яр. Також завдано шкоди житловим будинкам, житловому мікрорайону,

– сказав Терехов.

Жертвами Росії на Харківщині стали понад 500 людей

За даними Харківської ОВА, станом на 14 квітня внаслідок вторгнення Росії загинули 503 мирні жителі області. Серед загиблих – 24 дитини.

Російські військові 14-го квітня вдарили по цивільних автобусах біля населеного пункту Борова. Унаслідок обстрілу семеро людей загинули.

У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не може захопити Харків. Через це окупанти вирішили знищити місто.

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