Жертвами війни Росії на Харківщині стали 24 дитини

Відповідні дані повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Від рук російських військових у Харківські області загинули 24 дитини.

До теми Російські окупанти вкотре обстріляли Харківщину: поранень зазнали жінки та діти

За час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них – 24 дитини. Це невинне цивільне населення, ми їм не пробачимо жодного життя,

– зазначив глава Харківської ОВА.

За добу постраждало 8 людей

Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби російські військові завдали 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. Окрім того, окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд.

Унаслідок обстрілів, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Повідомляється, що в Харківській області за день отримали поранення 8 людей. Ще одна людина загинула.

Це важливо – Ворожа ракета влучила у склади Харкова: полум'я охопило 4000 кв.м: дивіться відео