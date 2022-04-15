Повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі Шевченківського району надійшло о 10:26. На місце інциденту вирушили 8 пожежних автоцистерн та близько 40 рятувальників.

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Загоряння спричинили ворожі обстріли. Горіли відразу три приватні житлові будинки, а також – надвірні забудови та гаражі. Загальна площа пожежі становила близько 1500 квадратних метрів,

– мовиться у повідомленні.

Пожежу вдалося локалізувати об 11:56. Ліквідувати – о 14:10.

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу / Головне управління ДСНС України у Харківській області

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