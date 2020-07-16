В Харькове произошло ДТП с участием трамвая и пожарной машины. От удара автомобиль спасателей опрокинуло на бок.

Бригада ГСЧС как раз ехала на вызов, все сигналы на пожарном "Зиле" были включены, сообщает "Depo.Харьков".

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В патрульной полиции говорят, водитель трамвая не отреагировал на это и не пропустил пожарных. По словам же свидетелей, трамвай несся на большой скорости и даже не затормозил.

Удар пришелся в заднюю часть машины, в которой ехала бригада из 5 человек. Чудом никто из пожарных и пассажиров электротранспорта не пострадал. Дорожный инцидент произошел в 10 метров до остановки общественного транспорта.



ДТП с участием трамвая и пожарной машины в Харькове / Фото из телеграм-канала "Труха"

В результате аварии никто не пострадал / Фото из телеграмм-канала "Типичное ХТЗ"

В Мариуполе водитель наехал на патрульных

Ранее в Мариуполе водитель Mercedes отвлекся на телефон и вызвал аварию. Автомобиль наехал на двух женщин-патрульных. Обе сотрудницы полиции получили телесные повреждения.